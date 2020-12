Si chiacchiera molto nella casa del Grande Fratello Vip e tra una risata e l’altra escono fuori anche verità scottanti. A lanciare l’ennesima bomba di questa edizione questa volta ci pensa la simpatica Maria Teresa Ruta.

La donna, in un momento di conversazione con altre due inquiline (Dayane Mello e Selvaggia Roma) ha parlato dell’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci che ormai sembra strano a tutti.

La showgirl per quanto abbia un suo passato e una sua vita, rimarrà sempre legata alla storia con Flavio Briatore, un uomo molto potente nello scenario italiano.

Proprio questa importante relazione sfociata in matrimonio, secondo Maria Teresa Ruta, avrebbe ancora un peso importante nella vita della soprannominata EliGreg. In molti avranno notato l’atteggiamento composto e sempre in riga della donna. La Ruta ha dato una spiegazione:

Diciamo che è come se volesse apparire inattaccabile dal fuori. Lei non vuole che le arrivino le lettere degli avvocati. Non avete ancora capito com’è la situazione? Lei non si sta divertendo sul serio.

Anche quando facciamo le feste e indossiamo le parrucche, lei sorride, ma è sempre trattenuta, è un po’ meno. Non si diverte mai fino infondo è evidente. Ha un grande senso di responsabilità e non si lascia andare del tutto.

Ad incalzare la questione è poi la tanto chiacchierata Selvaggia Roma. Probabilmente in riferimento agli accordi post-matrimoniali che sono emersi in questi giorni tra Elisabetta e Briatore, la ragazza ha incalzato:

“Io lo so perché. non si può divertire e avere storie qui dentro. Ma tralasciamo e andiamo avanti.”

Questa spiegazione però lancerebbe una lancia a favore della showgirl. Forse è per questo che non riesce ad aprirsi con Pierpaolo Pretelli? La donna è stata accusata di aver preso in giro il ragazzo, ma se invece semplicemente “non può” avere una relazione sotto ai riflettori?