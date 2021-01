Grande Fratello Vip, microfono aperto, nessuno se ne accorge: cosa scappa all’autore

Piccolo giallo al Grande Fratello Vip dove una frase captata a microfoni aperti di uno degli autori ha scatenato un caso sui social. L’altro giorno uno degli autori si è dimenticato di chiudere i microfoni per una comunicazione con gli inquilini: “Ragazzi, vi ricordo che dobbiamo evitare proprio i contatti, anche esterni, con Tommaso” – si sente dalla regia.

Fonte: Mediaset

Un annuncio che inizialmente ha mandato nel panico i concorrenti che non capivano a cosa si riferisse. C’è anche chi ha insinuato ce l’avesse con Tommaso Zorzi sul fatto di non fargli incontrare i familiari. Anche sui social si sono susseguiti vari post di fan che non capivano a cosa fosse riferito quell’annuncio.

Fonte: Mediaset

Tempo qualche ora e il giallo è stato prontamente chiarito dal Grande Fratello. Si è trattato solo di un fraintendimento nato a causa del microfono aperto. Tommaso aveva scoperto che il bagno della casa era di nuovo intasato e il GF Vip pare proprio che si riferisse a contatti con l’idraulico che doveva riparare il guasto.

Intanto questa sera non ci sarà la puntata del Grande Fratello Vip che tornerà lunedì 25 Gennaio. Una scelta di palinsesto che ha preso in contropiede parte dei fans di Signorini e della “sua” casa che si possono comunque rivolgere a Mediaset Extra con il live continuo delle vicende dei protagonisti della lunghissima edizione attuale del Gf Vip.

Fonte: Mediaset

Intanto arrivano alcune indiscrezioni a riguardo alcuni concorrenti di questa edizione che anche dopo la fine del programma potrebbero restare a Mediaset a lavorare. Pare che l’azienda del biscione stia pensando ad un programma da far condurre a Stefania Orlando. Novità anche per il duo Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che potrebbero condurre una nuova trasmissione creata apposta per loro. Un duo molto affiatato quello nato nella casa tra Tommaso e Francesco che siamo sicuri possa far bene anche professionalmente.