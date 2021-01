Tommaso Zorzi dimentica Francesco Oppini e ammette: “Sono innamorato”

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip, non possiamo non menzionare Tommaso Zorzi. L’influencer ha animato le vicende nella Casa in tantissime occasioni e ancora oggi offre spesso siparietti memorabili. Per questo c’è chi è convinto sia una dei principali accreditati alla vittoria finale. Con la sua schiettezza e la sua simpatia è entrato nelle grazie anche di chi lo conosceva poco o per nulla prima dell’ingresso.

Tommaso Zorzi: la “sbandata” per Francesco Oppini

Tempo fa all’interno del programma Tommaso Zorzi ha perso la testa per un co-inquilino, ovvero Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e del comico Franco Oppini. Zorzi ha avuto il coraggio di esternargli i sentimenti provato, pur consapevole che si trattasse di un amore impossibile. I due hanno costruito uno splendido legame, destinato a proseguire una volta conclusa l’avventura televisiva.

Disposto a tutto

Oggi Tommaso Zorzi dichiara di essere innamorato di un altro personaggio assai famoso, il cantante Harry Styles.

Mentre riassetta le sue cose in camera e canta uno dei pezzi dell’ex componente degli One Direction, afferma: “Mamma mia quanto è bono Harry Styles”. Per lui sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa. È innamorato di lui.

Lunga la fila!

È meglio comunque che il buon Tommy si metta in fila! Già nei giorni passati, alla domanda su quale uomo se la sentirebbe di sposare, Emma Marrone ha indicato l’artista britannico, in modo molto spiritoso: nella foto postata vediamo il ragazzo indossare un tatù, per il popolarissimo show americano Saturday Night Live.

Tommaso Zorzi: il botta e risposta con Giulia Salemi

Tornando a Zorzi, le discussioni sono all’ordine del giorno. Ancora una volta ha avuto un piccolo battibecco con l’amica Giulia Salemi. Mentre è fuori in giardino, quest’ultima si lamenta di come all’interno della Casa finisca puntualmente per avere delle love story, prima con Francesco Monte ed ora con Pierpaolo Pretelli. Tranchant la replica di Tommaso: ha scambiato il GF Vip per Tinder. La modella gli risponde con un sonoro “Ma vai a cag…”. E scattano le risate.