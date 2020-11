Un Grande Fratello Vip ricco di emozione e che stupisce giorno per giorno. Questa volta Selvaggia Roma si mostra in vesti ben diverse

Che Selvaggia Roma non avesse avuto un’infanzia facile era già emerso durante una puntata del Grande Fratello Vip. In quell’occasione, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo scoppiò in lacrime durante la dedica del padre di Elisabetta Gregoraci.

Alfonso Signorini incalzò e sottolineò proprio che Selvaggia Roma, purtroppo, con il papà non ha un buon rapporto. Oggi, la donna è pronta a rompere il silenzio e a raccontare la sua infanzia ai suoi coinquilini.

Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo. Ha passato cose terribili. Eravamo a Tunisi e mia madre voleva riportarmi in Italia, ma c’è stato un momento in cui non riusciva.

La donna ha anche cambiato nome. Selvaggia Roma sarebbe un nome d’arte, il suo reale nome è Sabrina Haddaji, proprio di origine straniera.

Avevo solo 4 anni ero piccolissima. Mia madre piangeva tutte le notti. Quando vai in questi paesi la donna non conta nulla. Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia.

Dopo aver perso il padre, anche con la mamma ha raccontato un brutto momento di crisi. Ad oggi i rapporti sembrano essere buoni e le due si sono ritrovate.

Lei non mi incolpa di nulla, mi incolpo io. Lei non è stata bene per questa cosa, ma anche per altri episodi. Mi colpevolizzo molto per quello che ha passato nella vita. Io le ho fatto del male, c’è stato un momento che ero impazzita e l’ho abbandonata. Le ho detto ‘basta mi hai rotto me ne vado da te una volta per tutte’. Ancora mi ricordo il suo sguardo straziante alla porta.

Alcuni telespettatori dopo aver visto i video si sono ricreduti molto sul personaggio. Secondo molti infatti, il carattere così duro e arrogante della gieffina, sarebbe una sola corazza per le sue fragilità.