La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip non sono di nuovo mancate le scintille tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci. Il carico da 100 ce l’ha messo anche la Contessa che reduce dalla casa ha comunque voluto dire la sua.

Nello studio di Alfonso Signorini gli animi si sono scaldati in quanto proprio Patrizia De Blanck ha affermato di aver sentito Flavio Briatore e di trovare conferma nella versione della Gregoraci.

Ma sarà vero? Giulia Salemi continua a negare ogni flirt con l’imprenditore. E nella notte si è scagliata di nuovo contro la coinquilina:

Nella casa è normale che si azzerino gli stati sociali. Poi nella vita reale ci sono, sbagliato, ma esiste. Lei è una di una lunga serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Se devo essere onesta è questa la verità. Mi fa ridere che da una battuta come “snobettina” lei abbia rigirato tutto e mi stai accusando delle peggio cose. Poi vedevi le facce e le smorfie che faceva? Lei è incattivita.

La ragazza sostiene che Elisabetta Gregoraci si sia fatta “un bagno di umiltà” prima di entrare nella casa, ma che fuori sarebbe ben diversa.

Siamo tutti del giro e tutti noi sentiamo persone, cose e voci. Inoltre noi siamo entrate dopo e abbiamo visto tutto quello che hanno detto nei salotti. Flirt, non flirt, battiti, le letterine, gli aerei, i nomi in codice. Di cosa stiamo parlando? Eppure io sono stata zitta per rispetto. Non giudico e non voglio essere giudicata.