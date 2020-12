Patrizia De Blanck a spettacolo. Ieri sera è andata in onda la nuova diretta del GF Vip. I dissapori all’interno della casa, a quanto pare, riescono a ripercuotersi anche sugli ospiti presenti in studio, creando un clima di tensione a 360 gradi. Così è successo, appunto, ieri sera: l’atmosfera in studio si è scaldata tanto che due ospiti sono arrivati alla lite. Di chi parliamo? Della contessa De Blanck, ovviamente, che si è scontrata con Myriam Catania.

Infatti, mentre nella casa Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si inveiscono contro a vicenda, in studio avviene lo stesso tra le due ospiti. Ma quale è stato il pomo della discordia? Tutto inizia con EliGreg che, nuovamente, accusa la Salemi di essere una “scroccona” e di avere un interesse per il suo ex marito, Flavio Briatore.

A quel punto la contessa è intervenuta con la sua proverbiale schiettezza: “Flavio mi ha detto che Giulia ci provava ma lui non se la filava” ha affermato, con tono di voce tutt’altro che pacato. Nella casa è subito piombato il silenzio. Subito dopo la reclam, la situazione in studio sembra essere degenerata. Alfonso Signorini si trova a non poter parlare per via delle urla della contessa, che stava aggredendo appunto Myriam.

Si sente chiaramente la contessa urlare: “Sei una scema!”. Signorini si intromette nella discussione, cercando di placare gli animi e capire cosa stesse succedendo. Patrizia De Blanck, arrabbiata, ha spiegato: “Non ho detto che Giulia è una put**na, lei ha detto che ho detto questo. Questa (indica Myriam) dietro non può dirmi che non posso dare della put*na alla Salemi, ma sei scema, cretina. Ho detto che ci ha provato e che lui non se la filava”.

Ovviamente, l’intervento del conduttore non ha avuto l’effetto sperato, e le due continuano a litigare. La regia, prontamente, stacca l’audio, mentre uno sconsolato Signorini allarga le braccia dicendo: “Ci mancava solo di avere qua in prima fila la contessa. No vabbè”.