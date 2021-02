Grande Fratello VIP: svelato chi aveva il biglietto di ritorno

Siamo ormai agli sgoccioli, anche la quinta edizione del Grande Fratello VIP è quasi conclusa e, oggi, i pochi concorrenti rimasti in gara hanno potuto togliersi il dubbio tanto atteso. Chi aveva il biglietto di ritorno?

Il biglietto di ritorno non è un altro che un pass per chi viene eliminato che dà la possibilità di rientrare in casa. Ce ne è uno per ogni edizione, tra i più famosi ricordiamo quello del Grande Fratello VIP 2 a Lorenzo Flaherty. Oggi la produzione del programma si è espressa con un comunicato:

Comunicato ufficiale di GF Vip. Come sapete il biglietto di ritorno non è più valido dalla puntata della semifinale. Per questo motivo oggi potete aprire tutti i vostri biglietti per scoprire tra voi chi era il fortunato ad avere il biglietto di ritorno vincente. Partono le donne in ordine alfabetico.

Tra uno scarto e l’altro il “fortunato” è stato Pierpaolo Pretelli, ma c’è da dire che a lui non sarebbe mai servito. Il ragazzo è stato, tra l’altro, il secondo finalista di questa edizione.

Meno bene è andata per la sua fidanzata, Giulia Salemi, che l’ha dovuto salutare a due settimane dalla fine. In questa edizione ne succedono di ogni, l’ultima a lasciare la casa è stata Rosalinda Cannavò.

Anche l’attrice ora ha potuto raggiungere il suo neo fidanzato Andrea Zenga che, sicuramente, la aspetta a braccia aperte. Ma chi sarà il vero vincitore di questa edizione? Ben presto le carte verrano scoperte. Non ci resta che attendere, un’edizione lunga e sofferta ma sicuramente ha incuriosito il pubblico.