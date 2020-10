Finalmente è stato svelato il nome del concorrente positivo al Covid che ieri non è potuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A svelarlo è stato Davide Maggio.

Nella puntata di ieri sera, sarebbero dovuti entrare nella casa del Grande Fratello Vip altri tre concorrenti ma uno è risultato positivo al Covid.

Stiamo parlando di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Davide Maggio durante una diretta ha annunciato che il concorrente positivo è Selvaggia Roma.

Poi ha spiegato perchè gli altri due negativi sono rimasti comunque fuori dalla casa più spiata d’italia.

“Non fanno entrare gli altri due perché l’isolamento l’hanno passato tutti nello stesso albergo e quindi ho la certezza che abbiano fatto un tampone molecolare giovedì ed oggi prima dell’ingresso hanno fatto un test rapido. Molto spesso però il test rapido è fasullo perché esistono le false positività. Domani ri-testano tutti quanti ed a questo punto i negativi entreranno venerdì“.

Nella puntata di venerdì, oltre a Giulia Salemi e Stefano Bettarini, potrebbe entrare nella casa del GfVip anche Paolo Brosio.

Ma resta ancora in dubbio la sua partecipazione viste le sue ultime dichiarazioni sulle coppie omosessuali. Ricordiamo anche che Paolo Brosio non è potuto entrare nella casa a settembre per la sua positività al Covid.

Ritornando a Selvaggia Roma, anche Gabriele Parpiglia ha confermato che sarebbe proprio lei la concorrente positiva al Coronvirus.