Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Nessuno dei tre concorrenti attesi nella casa potrà varcare la porta rossa nelle sera del 26 ottobre 2020. A quanto sembra, uno dei tre sarebbe sospetto positivo al COVID-19 e per la sua sicurezza e quella degli altri gieffini, la produzione ha scelto di annullare l’ingresso.

A comunicare la notizia è stato Alfonso Signorini che ha detto:

Pochi minuti prima di iniziare la trasmissione, abbiamo ricevuto la notizia di un sospetto di positività al Covid di uno dei tre nuovi vip che sarebbero dovuti entrare. Per la loro sicurezza e la nostra, questa sera abbiamo deciso che non entrerà nessuno.

Nel corso della serata, nella casa più spiata d’Italia sarebbero dovuti entrare tre Vip: Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi. Non sappiamo ancora quale dei tre potrebbe essere stato contagiato ma siam sicuri che, a breve, Alfonso Signorini potrà comunicarlo a tutti. Per adesso. ingresso temporaneamente sospeso che, in attesa di chiarire meglio la situazione.

I nomi dei tre concorrenti erano stati fatti poco tempo fa con una comunicazione ufficiale da parte del programma. Il loro ingresso avrebbe dovuto creare un po’ di scompiglio nella casa e destabilizzare un po’ l’equilibrio che si era creato.

I tre nuovi concorrenti

Stefano Bettarini, per esempio, è stato fidanzato con Dayane Mello e la loro storia d’amore non era finita molto bene. Il suo ingresso nella casa avrebbe sicuramente portato a qualche scontro con la sua ex.

Selvaggia Roma, invece, dichiaratamente single, avrebbe potuto mettere in crisi il legame che si è creato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. La bella influencer ha avuto in passato una love story con Francesco Chiofalo, in arte Lenticchio.

Infine, l’ingresso di Giulia Salemi, amica di Tommaso Zorzi ed ex di Francesco Monte, avrebbe potuto var vacillare l’equilibrio tra i vari gruppi ormai consolidati nella casa.

Purtroppo, però, bisognerà aspettare. Torneremo con aggiornamenti.