Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese confessa: “è stato terrificante” La ex concorrente del Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese, dopo aver terminato la sua corsa all'interno del programma racconta la realtà che ha trovato fuori

Oggi Teresanna Pugliese, ex concorrente del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di sempre, è tornata a casa ma l’impatto con la realtà che le era celata all’interno della casa l’ha scioccata tant’è che ha dichiarato: “è stato terrificante“.

Ebbene sì, dopo la vita ovattata all’interno della casa più spiata di Italia, quella del Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese ex gieffina ed ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha avuto un impatto alquanto duro con la realtà. Da quasi due mesi stiamo vivendo una situazione surreale e davvero angosciante a causa dell’emergenza e per la bella ex tronista vederlo con i propri occhi è stato difficile.

“Oggi ho fatto la mia prima spesa ed è stato terrificante. Oggi ho fatto i conti con la realtà, ho visto cosa c’è fuori, le persone, come si cammina…è stato brutto, bruttissimo“. Queste sono state le parole di Teresanna Pugliese dopo il suo incontro con la realtà finito il programma Grande Fratello Vip. Ai suoi fan, ai suoi follower, Teresanna Pugliese ha voluto dire di essere forti dato che il mondo è completamente cambiato.

Giorni fa Teresanna Pugliese ha attaccato Vittorio Feltri e la cosa ha fatto molto discutere.. ma c’è un’altra cosa che la bella partenopea ha fatto ed è bellissima. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex tronista di Uomini e Donne ha postato sul suo profilo instagram una splendida e dolcissima foto in bianco e nero mentre gioca con suo figlio, scrivendo nella didascalia:”La famiglia prima di tutto“.

Inutile dire che la foto postata da Teresanna Pugliese mentre sorride assieme alla sua famiglia ha sciolto il cuore di tutti i suoi fan. In questo momento infatti di così grande difficoltà, in cui i parenti magari sono lontani, i famigliari non si possono vedere e abbracciare, una foto come questa dona molta speranza e non fa sentire soli.