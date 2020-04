Uomini e Donne: gli ascolti crollano, Maria De Filippi è in difficoltà Lo show pomeridiano Uomini e Donne di Maria De Filippi sta subendo un crollo degli ascolti e la padrona di casa è in difficoltà

Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su canale 5, dopo aver registrato il 16,5% di share con la puntata di lunedì 20 aprile, gli ascolti crollano. Sembra che la perdita si share si stia prolungando più del previsto e la padrona di casa è in difficoltà.

Uomini e Donne di Maria De Filippi che fino a poco tempo fa era uno dei programmi più seguiti dal pubblico dopo il lancio della nuova puntata il 20 aprile sta arrancando. Lo share sta diminuendo vertiginosamente e la puntata del 22 aprile (dopo che quella del 21 era già andata male), ha ottenuto solo il 12,38% di share. Percentuale mai riscontrata prima dalla padrona di casa che sembra davvero vivere male il calo degli ascolti del suo dating.

Sembra che la nuova versione di Uomini e Donne che vede come protagoniste Giovanna Abate e Gemma Galgani, presenza annosa del trono over e che all’interno del programma sostiene che troverà l’amore , non stia per niente convincendo il pubblico. Nessuno poteva certamente immaginare che dopo che il programma era stato sospeso a causa dell’emergenza globale, potesse fare un rientro televisivo così flebile e scarno.

La percentuale dello share di Uomini e Donne è quindi crollata a picco toccando il 12%. Maria De Filippi si trova quindi battuta dalla concorrenza Rai e dai conduttori de “La vita in diretta“, Lorella Cuccarini e Alberto Matano che sono riusciti a portare a casa il 13,55% di share. Ma come mai Uomini e Donne nella nuova versione non convince? Forse le chat dovrebbero essere sostituite con incontri in cam con i corteggiatori e dovrebbe esserci più veridicità nelle dinamiche

Maria De Filippi deve quindi fare i conti con il flop di ascolti dato che Uomini e Donne non è stato battuto solo da “La vita in diretta” ma anche dalla fiction di Rai 1 “Il paradiso delle signore” che mercoledì 22 aprile ha toccato il 15,93% di share.