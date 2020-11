La casa del Grande Fratello VIP regala sempre nuove emozioni, ma anche litigi. Ad andare su tutte le furie è di nuovo Tommaso Zorzi, la colpa? Questa volta di Francesco Oppini, uno dei suoi migliori amici.

Ma da dove nasce questa volta lo scontro? La motivazione è da ricercare nella diretta della puntata di ieri sera. Alfonso Signorini ha infatti aperto il contenuto della busta rossa svelando ai concorrenti una dura realtà: dovranno rimanere nella casa fino agli inizi di Febbraio!

Per qualcuno non è stato facile apprendere la notizia, la stessa Elisabetta Gregoraci ha già deciso di abbandonare il gioco. Con lei anche Francesco Oppini ha espresso le sue perplessità.

Il figlio di Alba Parietti ha infatti spiegato di aver fatto altri calcoli per la sua permanenza in casa e la notizia di febbraio è stata del tutto inaspettata.

Penso che lascerò. Ho della attività non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio. […] Però ho anche troppo rispetto per chi lavora qui dentro per dire subito che me ne vado.