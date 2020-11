Elisabetta Gregoraci non rimarrà dentro la Casa del Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021. Dopo l’annuncio dato nel corso del 21esimo appuntamento con il reality show, andato in onda ieri, lunedì 23 novembre 2020, la produzione ha permesso ai concorrenti di scegliere liberamente quali decisioni prendere.

Elisabetta Gregoraci: idee chiare

Certo, gli autori preferirebbero che il cast restasse compatto ma gli inquilini sono consapevoli di avere libero arbitrio. Spetterà esclusivamente a loro l’ultima parola, quella decisiva. E la showgirl calabrese si sarebbe prontamente schiarita le idee.

Nostalgia di Nathan Falco

In realtà, non appena la puntata è finita, Elisabetta Gregoraci ha comunicato ai suoi compagni di avventura che avrebbe levato le tende. Aveva appena ricevuto in diretta il messaggio del figlio Nathan Falco, che l’ha commossa.

La nostalgia per il piccolo è troppo forte e l’ex moglie di Flavio Briatore non ha intenzione di festeggiare il Natale lontano da lui. Pertanto, sembrerebbe avere intenzione di uscire. Ha già spazzato via ogni dubbio, ha affermato la Gregoraci, che sottolinea come per chi abbia figli il discorso sia diverso.

Un allungamento oltre le aspettative

La sua decisione ce l’ha già, basta così. Quello che doveva dare sente di averlo già dato, perciò sarebbe giunto il momento di ritirarsi. Pensava ad un allungamento, ma prima di Natale. Poi non è neppure detto che uno arrivi fino a febbraio. Peraltro lei è pure in nomination perciò può capitare che non raggiunge nemmeno dicembre. Gli altri concorrenti li saluterà.

Elisabetta Gregoraci potrebbe non essere l’unica a fare le valigie

Per Elisabetta è inconcepibile stare lì dentro e non trascorrere il Natale con suo figlio e le persone che ama. In onestà, immaginava di permanere una o due settimane in più, non mesi. Analogamente a lei, pure Enock Barwuah (il fratello di Mario Balotelli) e Dayane Mello hanno espresso il desiderio di abbandonare il programma. Dayane intende riabbracciare la figlia Sofia, nata dal legame con il modello Stefano Sala.