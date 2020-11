Un po’ di settimane fa Alfonso Signorini aveva mostrato ai telespettatori del Grande Fratello Vip 5 la sagoma di un nuovo ingresso. Immediatamente, Andrea Zelletta vi ha riconosciuto un suo amico: Simone Susinna! Se il nome non vi suona familiare, niente paura, perché ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria.

Grande Fratello Vip: si spengono le voci

Simone Susinna è un modello e conta una partecipazione in Honduras, dove ha partecipato, come vero e proprio concorrente, all’Isola dei Famosi. Correva il 2017 e in quell’edizione chiuse secondo, superato soltanto da Raz Degan al televoto.

Speranza disattesa

Di professione, come abbiamo già detto, Susinna fa il modello ed è dunque un collega di Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne lo ha subito “annunciato”, convinto ci fosse lui dietro il profilo misterioso, dato il rapporto di amicizia che li lega. Gli sarebbe piaciuto se avesse varcato la porta rossa. Ma, ahimè, la speranza rimarrà disattesa.

Qualcosa è infatti andato storto, poiché l’ex naufrago non figura nella lista dei nuovi partecipanti del Grande Fratello Vip. Come mai l’ipotesi è tramontata con il tempo? A rispondere è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo.

Salta l’ingresso

Si è conclusa la bella storia d’amore tra Simone Susinna e la collega Ana Moya Calzado. Lui avrebbe dovuto far parte del cast fin dall’inizio. Tuttavia, aveva, per contratto, uno spot da girare di cui ne è stato testimonial. Nel mentre, per dimenticare l’ex Mariana Rodriguez, aveva iniziato una relazione con Ana Moya.

Grande Fratello Vip: stasera due new entry

Ebbene, secondo quanto Giornalettismo è in grado di apprendere, la love story tra i due è finita. E se da un lato le porte del reality show di Canale 5 non si riapriranno più per Simone, per Ana c’è profumo di Isola dei Famosi, emergenza Covid permettendo. Stasera al GF ci saranno, intanto, altre due new entry: Stefano Bettarini e Giulia Salemi.