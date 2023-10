Grande Fratello, Vittorio Menozzi racconta la malattia: le sue parole

Vittorio Menozzi è uno dei concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore l’inquilino della casa più spiata d’Italia sta facendo molto parlare di sé per aver rivelato un retroscena privato mai raccontato prima. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In queste ultime ore Vittorio Menozzi, inquilino della casa del Grande Fratello, si è lasciato andare ad un momento di grande sconforto. Nel corso di una chiacchierata in compagnia dei suoi compagni di avventura, il gieffino si è lasciato andare ad una rivelazione molto privata. Nel dettaglio, Vittorio ha confidato a Valentina il motivo per cui è stato costretto a rinunciare al suo sogno più grande.

Queste sono state le parole del gieffino a riguardo:

Il mio sogno quando ero piccolo si è spento a causa di problemi fisici e non potevo risolverli in poco tempo. Avrei dovuto smettere di allenarmi da tanto tempo poi però i campionati passavano e nello sport come il beachvolley conta la componente fisica, anzi è essenziale. Mi porto dietro il carattere che mi ha lasciato.

Continuando la sua chiacchierata con Valentina, l’inquilino della casa del Grande Fratello ha poi aggiunto:

Solo che quando vedi spezzata una cosa del genere in modo “non giusto” a causa di una malattia sfigata: mi ero infiammato e non riuscivo a sfiammarmi. Sembra quasi una barzelletta. Dopo anni ho rinunciato a tutto: vedevo poco la mia fidanzata, la scuola che facevo i compiti la notte. Mangiavo rinunciando a quello che mi piaceva e frequentavo meno la mia famiglia.

Per poi concludere: