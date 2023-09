Grande Fratello, tutti contro Vittorio Menozzi: cosa è successo nelle ultime ore

Nella casa del Grande Fratello è scoppiata l’ennesima lite. Nel corso delle giornata di domenica 24 settembre, la maggior parte degli inquilini si è schierata contro Vittorio Menozzi facendo esplodere una vera e propria polemica sul web e suscitando rabbia in moltissimi utenti. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Vittorio Menozzi sempre più isolato dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello. Sono molti i concorrenti che hanno accusato il giovane modello di aver creato delle strategie all’interno della casa più spiata d’Italia. Giuseppe Garibaldi, ad esempio, sostiene che:

Vittorio non lo capisco. Lui è cambiato, ma speravo cambiasse in meglio. Non capisco se gioca di strategia. Io l’ho pensato. Secondo me vuole mettersi in mostra.

Anche Paolo Masella ha condiviso il pensiero dell’inquilino, affermando che:

Anche io penso che lui stia facendo una strategia. Sta a fa la vittima che è escluso dal resto del gruppo. Questo è il modo più facile per farsi apprezzare dal pubblico fuori.

Nel corso delle ultime ore sul web è nata una polemica per via del comportamento che alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia hanno avuto nei confronti di Vittorio.

Tutto è iniziato quando Vittorio ha iniziato a cucinarsi un piatto di pasta. Il gesto dell’inquilino non è passato inosservato agli occhi di Anita che gli ha rivolto queste parole:

Ma che stai facendo?! Perché quelle in cucina erano le penne per Alex, Massi e Claudio, non ce n’erano altre.

In seguito, rivolgendosi a Massimiliano Varrese, ha aggiunto:

Quella che non mangi dagliela ad Alex. Basta che non la dai a Vittorio.

Grande Fratello, tutti contro Vittorio Menozzi, sul web è polemica

Quanto successo nella casa del Grande Fratello non è passato inosservato agli occhi degli utenti del web che hanno fortemente criticato l’atteggiamento che i concorrenti del reality hanno assunto nei confronti di Vittorio.

Tra le tante parole scritte, possiamo leggere:

Questi che si mettono d’accordo per non far mangiare il cibo avanzato a Vittorio è il livello umanamente più basso delle ultime edizioni.

Oppure:

Ogni giorno trovano un pretesto per attaccarlo.

E ancora:

Non mi piace troppo Vittorio, ma dopo aver visto come lo trattano lo voterò.

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se Alfonso Signorini tratterà la vicenda in diretta.