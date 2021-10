Grande preoccupazione per Charlene di Monaco: la principessa è stata di nuovo operata

Ennesimo intervento per la moglie del principe Alberto: ecco cosa sta succedendo

Le condizioni di salute di Charlene di Monaco continuano a destare preoccupazione. Stando a quanto pubblicato nelle scorse ore dal giornale ‘Monaco Matin’, la principessa è stata nuovamente ricoverata in una clinica in Sudafrica. Pare però che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Da Palazzo, infatti, hanno annunciato che si tratta dell’ultimo intervento a cui la moglie del Principe Alberto è stata sottoposta.

Charlene di Monaco di nuovo operata. Il giornale Monaco Matin ha annunciato che la principessa è stata ricoverata in una clinica in Sudafrica per sottoporsi ad un intervento di anestesia totale. Anche se da Palazzo giunge la notizia che questo sarà l’ultimo intervento, è grande la preoccupazione sprofondata tra i fan della principessa.

Sembravano essere migliorate le condizioni di salute della principessa Charlene che qualche giorno fa è tornata sui social pubblicando uno scatto in cui si è mostrata serena e sorridente. Da posticipare ancora, dunque, il ritorno della moglie del Principe Alberto nel principato di Monaco da cui è ormai lontana dallo scorso maggio.

Charlene di Monaco: la presunta crisi con il Principe Alberto

Nonostante l’infezione otorinolaringoiatra che l’ha colpita in Sudafrica e che la costringe ancora a rimanere lontana dalla sua famiglia, sono molte le voci riguardo la crisi tra la principessa Charlene e suo marito Alberto di Monaco.

I vari giornali di cronaca rosa hanno dedicato in questi mesi ampio spazio alla crisi matrimoniale tra Charlene e Alberto di Monaco. Nonostante però le voci sul loro rapporto, Charlene di Monaco ha sempre parlato bene di suo marito Alberto.

Di recente la principessa Charlene di Monaco ha speso dolci parole riguardo il principe Alberto: