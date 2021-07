Charlene di Monaco, la verità sul matrimonio e sui figli. La voce che gira insistentemente: “È scappata”

Charlene di Monaco, moglie di Alberto di Monaco, è volata in Sudafrica dove ha subìto un intervento alla testa. Di recente la principessa si è mostrata sui social con i capelli corti e outfit sportivi. Mamma di due bambini, sono sempre più fondate le voce di una presunta crisi con Alberto di Monaco.

La moglie di Alberto di Monaco, Charlene di Monaco non tornerà a Montecarlo. Stando alle parole di una cugina del reale, Christa Mayrhofer-Dukor, le presunti voci riguardo la crisi tra la principessa e suo marito non sarebbero così infondate. Queste sono state le parole di Christa a riguardo:

Poco tempo fa, al telefono con Alberto, ho cercato di chiedere notizie al riguardo, ma la sua reazione e stata un po’ evasiva. Lui era diverso dalle nostre solite telefonate. Ha sorvolato su questo argomento, notavo che non voleva parlarne, rispondeva a monosillabi, quasi a dire: no, no, e tutto a posto.

A queste parole la cugina del reale Alberto di Monaco ha aggiunto poi altre dichiarazioni:

Come può essere tutto a posto se la principessa si trova da marzo senza i figli in Sudafrica? La verità e che lei non si sentiva assolutamente bene a Monaco, nel ruolo di principessa. Aveva nostalgia della sua patria: li c’e un altro ambiente rispetto a Montecarlo, li ha i suoi amici.

E concludendo, Christa ha dichiarato:

A Monaco si sente sola, mentre la vita in Sudafrica è più piacevole per lei. E poi i suoi gemelli hanno 6 anni: non li deve più allattare e per questo motivo pensa di potersi anche assentare.

Charlene di Monaco, la principessa si trova da marzo in Sudafrica

La moglie principessa di Alberto di Monaco si trova nella sua patria d’origine, in Sudafrica, da marzo. Scopo della permanenza era quello di collaborare al salvataggio dei rinoceronti in via d’estinzione. In seguito, però, la principessa ha contratto un’infezione otorinolaringoiatrica che l’hanno costretta a due interventi chirurgici alla testa.

A causa delle operazioni, inoltre, Charlene di Monaco è stata impossibilitata a tornare a Monaco. Secondo le parole della cugina di Alberto di Monaco, però, la coppia avrebbe alcuni problemi e per questo Charlene è scappata.