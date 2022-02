Una brutta disavventura è quella che è capitata a Federica Panicucci, la conduttrice di Canale 5. Purtroppo il maltempo che sta causando grandi disagi a Milano e in tutto il nord Italia, ha provocato dei danni anche a lei e alla sua automobile.

La donna in alcune storie su Instagram, ha voluto mostrare le foto e parlare del terribile episodio di cui è stata vittima nelle ultime ore. Ha avuto tanto paura infatti ha voluto anche aggiungere che è viva per miracolo.

Le forti raffiche di vento, stanno causando grandi disagi a Milano. Due persone infatti risultano essere ricoverate in ospedale ed anche in gravi condizioni.

La conduttrice di Mattino 5, in alcune storie su Instragram ha mostrato tutto ciò che le è accaduto. Ha pubblicato la foto del vetro della sua auto, che è stato distrutto dopo che una tegola è caduta dal tetto di una casa. Federica Panicucci ha aggiunto inoltre:

Questo è il vetro della mia auto, dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo.