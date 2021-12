L’attore James Ciseau si è spento per sempre dopo un grave incidente stradale. Ha lasciato la moglie e le sue due bambine di 2 anni. A dare la conferma della sua scomparsa sono state proprio le sorelle con dei messaggi strazianti sui social.

Una notizia che ha spezzato il cuore di tantissime persone. Molti dei suoi fan, appena sono venuti a conoscenza della sua scomparsa, hanno commentato il post con parole di affetto e di vicinanza alla sua famiglia.

L’attore è diventato famoso proprio per aver recitato nel film Sposa e Pregiudizi. Tuttavia, nella sua carriera ha avuto anche altri piccoli ruoli.

Amava il suo lavoro ed era felice di farlo. I suoi familiari dicono che sin da bambino ha sempre avuto un amore profondo per la recitazione. Inoltre, era una persona sempre solare e piena di energie.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 16 di lunedì 29 novembre. Precisamente all’incrocio di Roys Rd e Dianella Rd, a Beerwah, in Australia. Proprio nella città in cui l’attore viveva con la sua famiglia.

Gli inquirenti ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I medici intervenuti purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita di James Ciseau, al loro arrivo il suo cuore aveva ormai cessato di battere.

I messaggi delle sorelle e della moglie dopo la morte di James Ciseau

La notizia di questa drammatica ed improvvisa perdita è stata confermata proprio dalle due sorelle, Lauren e Jacinta. Sui loro profili social hanno scritto: “Eri una valanga di energia ed amavi stare con le persone. La tua dolcezza e la tua gentilezza ha toccato molte vite.”

L’attore ha lasciato due bambine di 2 anni, chiamate Olivia-Rose e Bella-Pearl. Era felice di essere diventato padre ed amava passare il tempo con le sue piccole. La moglie sul suo profilo Instagram, per salutare il marito, ha scritto: