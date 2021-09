Grave incidente stradale per la modella Katie Price, era ubriaca e drogata: ora è in ospedale in gravi condizioni

Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto la famosa modella Katie Price. Al momento è ricoverata in ospedale e le sue condizioni sembrano essere davvero gravi. Inoltre, è emerso che era ubriaca e drogata alla guida, di conseguenza gli agenti hanno emesso un mandato di arresto nei suoi confronti.

Un episodio terribile, che ovviamente ha scosso molti dei suoi fan. Non è la prima volta che la star commette dei reati, infatti già nel 2019 le era stata ritirata la patente e non l’aveva mai ripresa.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media inglesi, il dramma è avvenuto martedì 28 settembre, intorno alle 6 del mattino. Precisamente nel West Sussex, sulla costa sud orientale dell’Inghilterra.

L’allarme è partito da alcuni passanti, che hanno visto il drammatico incidente ed hanno avvisato in fretta i sanitari. Le condizioni della donna sono apparse gravi sin da subito.

Infatti i medici intervenuti l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, per tutte le cure del caso. Tuttavia, una volta arrivata nella struttura ospedaliera, è emersa la realtà sull’accaduto. Dalle analisi hanno scoperto che la modella aveva assunto alcol e droghe.

Per questo motivo le forze dell’ordine hanno deciso di emettere un mandato di arresto nei suoi confronti, anche perché era alla guida senza patente. Tuttavia, per ora è ricoverata ed i medici la stanno sottoponendo a tutte le cure necessarie.

La situazione di Katie Price e del figlio

Solo pochi giorni fa la famosa modella è stata al centro dell’attenzione per la situazione in cui si trova il figlio Harvey, di 19 anni. Il ragazzo è affetto da autismo, ha la sindrome di Prader-Willi ed è parzialmente cieco.

Viste le sue condizioni è ricoverato in una struttura, che si trova a 3 ore di distanza dalla sua abitazione. Infatti la mamma, in un’intervista con un’emittente locale ha raccontato come sia difficile stare lontana da lui.

Inoltre, ha detto che in questi ultimi giorni la sta chiamando in continuazione, poiché vorrebbe stare con lei e le manca. Forse alla base della condizione della donna c’è la situazione in cui si trova il ragazzo.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: