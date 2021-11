Lutto per Manila Nazzaro: morta una persona a lei molto cara

Manila Nazzaro è una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo nelle scorse ore è venuta a mancare all’esterno una persona a lei molto cara dopo una lunga malattia. Stiamo parlando di Mimmo Rollo, agente pugliese, che permise a Manila di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Fonte: web

Mimmo era un agente esclusivista, il quale cercava donne dall’estrema bellezza per farle gareggiare ai concorsi di Miss Italia. E quando nel lontano 1999 incontrò Manila, l’uomo non ci pensò due volte a proporle di partecipare al famoso concorso di bellezza. E in effetti ci vide lungo visto che lei quello stesso anno trionfò. Manila era rimasta molto legata a Mimmo.

Fonte: web

“Dopo una lunga malattia combattuta con coraggio, dignità, discrezione e grande sopportazione, Mimmo non ce l’ha fatta. Ieri sera ci ha lasciati. Ho perso il mio grande amore, il padre dei miei figli, il mio migliore amico, il compagno di viaggi ideale, il complice di una vita” – ha scritto la moglie Lidia Morelli. Il mio cuore sanguina. Il dolore è immenso. Per gli amici che volessero salutarlo per l’ultima volta, oggi alle 15,30 si terrà la Santa Messa presso la chiesa di Gesù e Maria in piazza Umberto Giordano, Foggia” – si legge ancora nel post pubblicato sui social.

Intanto nella casa per Manila sembra esser arrivata al capolinea l’amicizia con Carmen Russo vedendo la motivazione che ha usato per nominarla nel corso della scorsa puntata.

“Nomino Carmen perché dopo la nomination della scorsa settimana c’è stata una reazione che mi ha fatto restare male. Mi ha fatto scoprire delle cose del suo carattere che non mi piace: non dice le cose in faccia, ma le sento quando passo” – ha detto ad Alfonso Signorini.