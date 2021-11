Manila Nazzaro e Carmen Russo sono sicuramente le due donne alpha di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP! Seppur tra le donne sembra essersi instaurato totalmente un bel legame, alcune volte le litigate non mancano.

Questa volta al centro delle polemiche ci sono proprio le due donne Alpha. Le nomination palesi creano davvero degli scombussolamenti notevoli sugli equilibri della casa e Carmen Russo si è sfogata con Miriana Trevisan per la nomination di Manila Nazzaro:

Non è tanto la nomination che mi ha dato fastidio, ma la motivazione. Piano, piano uno si nomina e si elimina. Se io ieri avessi nominato Manila, anche lei sarebbe stata in nomination. Io non l’avrei proprio nominata. Lei mi diceva che ero un esempio e poi mi ha nominata. Non me la sarei mai aspettata la sua nomina sono sincera. Per quello che ha fatto sono rimasta sorpresa e ci sono rimasta male è tutto. Se tutti si lamentano delle sue motivazioni significa che sono un po’ strane.

A Manila Nazzaro non sfugge nulla però ed è passata proprio nel momento in cui Carmen Russo si stava confrontando con la showgirl. L’ex Miss Italia non le manda proprio a dire e spiega:

Stamattina sono passata e ho sentito delle cose. Ho beccato una frase che a me fa rabbrividire. Devo essere onesta Carmen, soprattutto detta da una donna di esperienza come te. Non potevo nominare gli altri, ho fatto una scala di rapporti. Non che con te non abbia rapporto, ma è diverso. Cerchiamo di dire la verità, anche quando è successa la cosa di Raffaella tu a stento mi salutavi. Io vado oltre, se tu mi avessi nominato non me la sarei presa.

E poi l’ex Miss ha concluso con parole davvero dure: “Tu sei permalosa e si vede, anche adesso dici che cambierà il tuo pensiero nei miei confronti. Se io ti stimo non devo votarti? Mi fai girare le palle. Preferisco che tu mi dica le cose in faccia e non parli di me con Miriana. No, no, no adesso parli con me, chi avrei dovuto nominare? Dici che non te la prendi, alla faccia poi fai queste storie.”