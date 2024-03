Lutto nel mondo dello spettacolo, il noto attore si è spento all’età di 88 anni. La notizia si è rapidamente diffusa sul web nelle ultime ore, dopo che a renderla pubblica è stato il suo manager con un post condiviso sui social network.

Celebri i suoi ruoli in Blade Runner, Knives Out e Blood Simple. M. Emmet Walsh è deceduto lo scorso martedì, mentre si trovava al Curbs Memorial Hospital di St Albans, nel Vermont. Il noto attore è stato colpito da un arresto cardiaco. Una notizia che ha sconvolto il mondo del cinema. Numerosi i messaggi pubblicati in sua memoria, da parte dei suoi fan e dei suoi stimati colleghi. Tra questi, il più commovente è quello di Rian Johnson, uno dei colleghi attori in Knives Out:

Emmet arrivò sul set con due cose: una copia dei suoi titoli di testa, che erano un elenco di classici moderni a doppia colonna, di piccolo formato, che riempiva un’intera pagina, e banconote da due dollari che ha distribuito a tutta la troupe. ‘Non spendeteli e non sarete mai al verde’. Una leggenda assoluta.

L’incredibile carriera di M. Emmet Walsh comprende ben 119 lungometraggi e più di 250 produzioni televisive. Si è avvicinato al mondo del cinema negli anni ’70, raggiungendo un successo incredibile già nel 1978 con il suo ruolo in Vigilato speciale. Ha recitato accanto alle più grandi star di Hollywood, come Ryan O’Neal, Barbra Streisand, Paul Newman, Dustin Hoffman, Steve Martin, Harrison Ford e Frances McDormand.

Ha sempre recitato con passione e talento, lui stesso durante le interviste aveva più volte rivelato:

Mi avvicino a ogni lavoro pensando che potrebbe essere l’ultimo, quindi è meglio che sia il miglior lavoro possibile. Voglio essere ricordato come un attore professionista. Vengo pagato per quello che farei gratis.

M. Emmet Walsh resterà sempre una leggenda nel mondo del cinema e il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore dei suoi fan e di coloro che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco.