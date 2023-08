Grave e straziante lutto per l'ex nuotatore Filippo Magnini: la sua nonna è morta lo scorso 23 agosto

Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito l’ex nuotatore Filippo Magnini e marito di Giorgia Palmas, purtroppo ha perso la sua amata nonna. Il un post su Instagram pubblicato sui social, ha voluto informare tutti della grave perdita subita.

Hanno vissuto giorni di grande strazio e tristezza la coppia di vip, che si è sposata 2 anni fa, 6 mesi dopo la nascita della loro piccola Mia. In tanti hanno commentato il post con parole di affetto e vicinanza.

L’ex nuotatore Filippo Magnini purtroppo lo scorso 23 agosto ha perso la sua amata nonna. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha voluto parlare anche di una strana coincidenza.

La signora ha perso la vita nello stesso giorno in cui è deceduto anche il nonno, ma di qualche anno fa. Lo stesso atleta ha voluto parlarne. Nel messaggio pubblicato sul web, ha scritto:

Ciao Nonna. Te ne sei andata il 23 agosto, lo stesso giorno del Nonno. Non credo alle coincidenze e sono sicuro che ora siete insieme a ridere della vita. Vi voglio bene.

L’ex nuotatore ha scelto di pubblicare una vecchia foto dei suoi nonni, che purtroppo sono deceduti a distanza di pochi anni l’uno dall’altro.

Il lutto di Filippo Magnini ed il post della moglie

In tanti in queste ore stanno commentando questo post con un cuore ed anche con parole di affetto e vicinanza. Anche la moglie ha voluto pubblicare qualcosa nelle sue storie di Instagram, per l’anziana signora deceduta.

Giorgia Palmas oltre a commentare il post del marito, ha anche voluto pubblicare qualcosa. Ha pubblicato una foto della signora, con vicino un fiore di colore giallo ed ha aggiunto: “Ciao Nonna!”

I due si sono uniti in matrimonio nel maggio del 2021, circa 6 mesi dopo la nascita della loro piccola Mia. Sui social sono molto seguiti e visto il lutto che hanno subito, in tanti stanno mostrando loro affetto e vicinanza.