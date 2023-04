Lutto per Bebe Vio che ha annunciato sui social la scomparsa improvvisa del nonno Giorgio. La notizia triste è arrivata mentre lei si trovava in volo da Nimes dove aveva partecipato alla coppa del mondo.

L’atleta paralimpica era molto legato al nonno suo primo fan assoluto. Bebe una volta arrivata a casa ha voluto ricordare nonno Giorgio con un lungo messaggio pubblicato sui social corredato da alcuni scatti molto teneri insieme.

“Nonno Giorgio era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola. Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… mitico! il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes… le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio per sempre nei nostri cuori e alle mie gare” – il suo lungo messaggio.

Nonno Giorgio era molto orgoglioso di lei e custodiva gelosamente le medaglie vinte dalla nipote sia alle Olimpiadi che alle coppe europee e mondiali. In totale sono due medaglie d’oro vinte alla paralimpiadi e nove tra mondiali ed europei. Tutte medaglie che andranno via insieme a Giorgio.

Ovviamente il post ha avuto un grande risalto e sono stati davvero tanti i messaggi di vicinanza da parte dei fan.

Qualche giorno fa scherzava sulle nuove braccia bioniche

Bebe Vio ha sempre vissuto la sua disabilità con estrema sicurezza e libertà. Non ha mai avuto timore di mostrarsi in pubblico anche scherzando soprattutto per le sue protesi alle braccia. Di recente aveva anche pubblicato sui social l’arrivo delle se nuove braccia bioniche progettate appositamente per lei. “Sono fighissime le mie mani bioniche, non vedo l’ora di provare a fare tutti i gesti” – aveva detto sui social.