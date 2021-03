Grave lutto per l'attore Russel Crowe, è morto il suo papà: il suo triste messaggio sui social

Un grave lutto ha colpito il famoso attore Russel Crowe. Purtroppo il suo papà, ha perso la vita nella sua abitazione, all’età di 85 anni. Il figlio ha annunciato la triste notizia sul suo profilo Twitter e tutti i suoi amici e colleghi, stanno commentando il suo messaggio per mostrargli affetto e vicinanza.

Le sue parole hanno commosso migliaia di persone. I due erano molto legati ed infatti il figlio, poco prima della pandemia aveva deciso di trasferirsi nella casa dei suoi genitori, per non lasciarli da soli in quel momento difficile.

John Alexander Crowe aveva 85 anni ed è stato proprio lui ad aiutare Russel ad entrare a far parte del mondo del cinema. Aveva deciso di trasferirsi dalla Nuova Zelanda, in Australia.

Il suo scopo era proprio quello di poter lavorare come ristoratore nei set cinematografici. Infatti è proprio grazie a questa sua professione che il figlio ha deciso di diventare un attore. Ha seguito molti corsi ed ha avuto una brillante carriera.

Purtroppo la causa dietro al suo decesso ancora non è stata resa nota. Da ciò che è emerso, sembrerebbe che la sua morte sia avvenuta nella giornata di giovedì 25 marzo, nella sua abitazione a Sidney.

John Alexander Crowe ha lasciato la moglie e i suoi due figli Russel e Terry, a cui era molto legato. Tutte le persone che lo hanno conosciuto, hanno raccontato che era un uomo dedito alla sua famiglia e che avrebbe fatto di tutto per loro.

Il messaggio di Russel Crowe per la morte di suo padre

A dare la triste notizia è stato proprio il figlio. L’attore ha voluto avvisare tutti i suoi amici e conoscenti della grave ed improvvisa perdita. Sul suo profilo Twitter, ha scritto:

Ho fatto ritorno ai boschi, la scorsa notte. Oggi, nonostante il sole sia alto nel cielo e la pioggia torrenziale abbia smesso di scorrere, porta con sé una data che sarà sempre puntellata di tristezza. Il mio caro, carissimo vecchio, il mio splendido papà, il più gentile tra gli uomini, è morto.