Lutto Michele Placido: una grave perdita che l’attore sta affrontando in queste ore

Nella giornata di domenica 28 febbraio è venuto a mancare il fratello di uno degli attori e registi più amati dal pubblico italiano, Michele Placido. Vincenzo Placido, infatti, si è spento per un malore improvviso all’età di 79 anni. Ricordiamo che l’uomo è stato un personaggio importante soprattutto nel mondo della politica.

Infatti, la sua grande passione per l’arte ha portato l’uomo a ricoprire il ruolo di presidente dell’Istituto Musicale Boccherini e Vicepresidente del Teatro del Giglio. Alla sua passione per la politica e l’arte, ricordiamo anche la sua grande passione per la scrittura.

Lutto per la morte di Vincenzo Placido

Come dimostrano i testi da lui pubblicati, l’ultimo dei quali Zvanì. Il fanciullino di casa Pascoli, l’uomo ha dedicato gran parte della sua vita all’attività letteraria. La notizia della sua morte è stata riportata dal giornale ‘Il Corriere della Sera’. Al momento, però, nessuno dei famigliari colpiti dal lutto, Michele Placido stesso, ha lasciato dei commenti riguardo la scomparsa dell’uomo.

