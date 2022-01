Grave lutto per l'attore Michael Madsen, il figlio Hudson Lee Madsen è stato trovato senza vita nella sua abitazione: aveva 26 anni

Un grave ed improvviso lutto ha colpito il noto attore Michael Madsen. Il figlio Hudson Lee Madsen è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, che si trova nell’isola di Oahu. All’arrivo dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Tanti personaggi dello spettacolo ora stanno mostrando affetto e vicinanza alla famiglia. I parenti hanno voluto confermare la notizia diramando una nota.

Hudson Lee Madsen aveva 26 anni e da poco si era trasferito in quell’isola insieme alla moglie Claire. Era un soldato dell’esercito già da molti anni ed aveva prestato anche servizio in Afghanistan, ma alla fine era tornato nella sua abitazione.

La data del suo decesso non è ancora stata resa nota. Però secondo le notizie pubblicate da alcuni media locali, la prima a trovarlo è stata proprio la moglie.

Quando è tornata nella sua abitazione, ha fatto la terribile scoperta. Tuttavia la sua morte sembra essere legata ad un suicidio, ma il motivo dietro questo terribile gesto non è ancora chiaro. Un portavoce del dipartimento di medicina legale di Honolulo sull’accaduto ha dichiarato:

Posso confermare che Hudson Lee Madsen, 26 anni, è morto per una ferita di arma da fuoco alla testa in un sospetto suicidio sull’isola di Oahu.

La nota della famiglia dell’attore Michael Madsen

I genitori e tutti i suoi cari, sconvolti dall’improvvisa perdita, hanno deciso di informare tutti di ciò che stanno vivendo. In una nota pubblicata dal quotidiano The Blast hanno scritto:

Siamo affranti e sopraffatti dal dolore per la perdita di Hudson. La sua memoria e la sua luce saranno ricordati da tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato. Chiediamo privacy e rispetto in questo momento difficile. Grazie.

Michael Madson è diventato famoso proprio perché ha lavorato con il noto regista Quentin Tarantino. Ha interpretato dei ruoli importanti nei film Le Iene e Kill Bill volume 1 e volume 2. Inoltre ha fatto anche altri film come per esempio: Bob in Sin City e Blueberry.