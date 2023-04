Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito l’ex velina ed influencer Federica Nargi, purtroppo l’anziana nonna è deceduta all’improvviso e la donna, ha voluto pubblicare un post sui social, con un messaggio di addio. Ha messo anche diverse foto di loro insieme.

Dal momento in cui la notizia ha iniziato a diffondersi, sono davvero tante le persone che hanno voluto commentare quel messaggio, con parole di grande affetto e vicinanza.

Nel giorno di Pasqua, l’ex Velina e moglie del calciatore Alessandro Matri, ci ha tenuto a salutare per sempre la sua amata nonna, che purtroppo è volata in cielo. Nel suo straziante post ha scritto:

Buon viaggio nonnina mia. Mi mancherai tantissimo. Mancheranno i tuoi abbracci, i tuoi baci, le tue risate, le nostre mangiate, mi mancherà stare lì con te mano nella mano ad ascoltarti ore intere mentre emozionata mi raccontavi la storia della tua vita ed io puntualmente mi emozionavo insieme a te.

Mi mancherà la tua immensa dolcezza, la tua semplicità e l’amore immenso per la vita, per non parlare della felicità nei tuoi occhi ogni volta che ti portavo uno scialle che tu tanto amavi. Per tutta la vita porterò con me i nostri ricordi più belli.

Vivrai per sempre nel mio cuore mia dolce NONNA GIOVANNA. MI MANCHI