Lutto nel mondo dello sport: il giovane calciatore è morto a soli 16 anni insieme al fratello

In queste ore il mondo dello sport, in particolar modo del calcio, sta vivendo un vero e proprio lutto. Noah Gesser, giovane calciatore dell’Ajax, è scomparso prematuramente all’età di 16 anni. L’attaccante ha perso la vita insieme a suo fratello a causa di un incidente stradale. La loro auto, infatti, è stata travolta da un furgone.

Il giovane attaccante dell’Ajax Noah Gesser è scomparso prematuramente all’età di 16 anni. A dare la notizia della morte del giovane è stata la squadra dell’Ajax che acquistò il calciatore tre anni fa. Il 16enne ha perso la vita a causa di un incidente stradale insieme a suo fratello. Stando a quanto riportato, la loro auto è stata travolta da un furgone.

Il giovane attaccante dell’Ajax stava viaggiando nella notte insieme a suo fratello quando un furgone ha travolto la loro auto. La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato. Le dinamiche dell’incidente sono ancora poco chiare e attualmente sono in corso delle indagini per far luce sulla drammatica vicenda.

Lutto nel mondo del calcio: Noah Gesser è morto a soli 16 anni

Una vera e propria tragedia che coinvolge la famiglia del 16enne ma anche tutto il mondo dello sport, in particolar modo quello calcistico. Noah Gesser rappresentava un vero e proprio talento per la squadra dell’Ajax. Inoltre, il commissario tecnico dell’Indonesia under 19 lo aveva contattato per convincerlo a giocare nella nazionale Indonesiana.

Dal momento che sua mamma è di origini indonesiane, infatti, il giovane aveva la possibilità di giocare nella squadra della nazionale Indonesiana. Scopo del commissario tecnico, infatti, era quello di fargli disputare la Coppia d’Asia.

Oggi è un giorno di lutto per il club olandese. Dopo un avvio lento e un infortunio, Noah aveva ripreso a giocare normalmente mostrando tutte le sue abilità. Fino ad oggi, quando il terribile incidente in cui è stato coinvolto ha portato via per sempre Noah e suo fratello.