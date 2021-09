Un grave lutto quello vissuto in questi giorni da Richard Grant. Il noto attore, infatti, attraverso i social ha dato una delle notizie più dolorose della sua vite: la scomparsa dell’amata moglie, Joan Washington. Ecco le parole cui l’attore inglese ha voluto salutare per l’ultima volta la sua amata moglie, nonché mamma della loro figlia Olivia.

Il dolore che Richard Grant in questi giorni sta attraversando forse non possiamo nemmeno immaginarlo. Il 2 settembre l’attore è stato costretto a salutare per sempre la sua amata moglie. Sui social Richard Grant ha voluto dare l’ultimo saluto alla donna con queste parole:

Amore della mia vita, mamma di nostra figlia Olivia. I nostri cuori sono spezzati per il tuo addio della scorsa notte. Trentacinque anni sposati, trentotto insieme. Essere conosciuti nel profondo di te è stato il vero dono incommensurabile. Non dimenticarci.

Dopo la condivisione del post, molti sono stati i commenti scritti dai fan che hanno inviato all’uomo messaggi di cordoglio e condoglianze.

Grave lutto per Richard Grant: l’attore inglese piange la scomparsa della sua amata moglie

Una storia d’amore bellissima quella vissuta da Richard Grant e da sua moglie iniziata quasi quaranta anni fa. Nel 1986 la coppia decise di convolare a nozze e il loro grande amore è stato coronato dalla nascita della loro figlia Olivia.

Richard e Joan non hanno di certo avuto una vita facile. La coppia, infatti, ha dovuto fare i conti con i moltissimi ostacoli che la vita ha posto loro. L’attore e sua moglie hanno sofferto molto a causa dei tre aborti spontanei e della morte della figlia Tiffany, morta poco tempo prima di venire al mondo.

Classe 1957, Richard Grant è un attore inglese candidato al Premio Oscar come miglior attore non protagonista per l’interpretazione di Jack Hock nel film Copia originale. Molte sono le pellicole di successo a cui l’attore ha prese parte. Tra queste possiamo citare, Logan-The Wolverine, Star Wars: L’ascesa di Skywalker e The Iron Lady.