Grecia Colmenares, la dichiarazione choc dell’ex fidanzato: “È ossessiva”

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, l’ex fidanzato di Grecia Colmenares si è reso protagonista di inedite dichiarazioni sulla sua precedente relazione con la gieffina. Il modello ha svelato il motivo che ha portato alla rottura. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chando Erik Luna è l’ex fidanzato di Grecia Colmenares, attuale concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. Un po’ di tempo fa, i due avevano deciso di mette fine alla loro relazione ma senza svelare i motivi della rottura.

A fare chiarezza sulle cause che hanno portato l’ex coppia a separarsi è stato il modello, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv”. Nel dettaglio, Chando ha rivelato è stato lui a prendere la decisione drastica per via dell’eccessiva gelosia di Grecia.

Addirittura, il diretto interessato ha parlato di ossessione. Queste sono state le sue parole:

Ci siamo lasciati per via della sua gelosia ossessiva. 25 volte al giorno mi chiamava. Sono stato io a dire basta e a lasciarla. Il motivo? La sua gelosia. Non potevo più vivere così. (…) Una volta ero andato a Los Angeles per un servizio fotografico e volevo passare un po’ di tempo con la mia famiglia che vive lì. Lei mi chiamava tutto il giorno, era impossibile andare avanti in quella maniera.

L’ex fidanzato di Grecia Colmenares sul flirt con Manila Goria

Non è tutto. Prima di fare coming out, Chando era finito nel mirino del gossip a causa della presunta liaison con Manila Gorio. Il modello ha affermato che si è trattato solo di una strategia pubblicitaria: