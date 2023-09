Grecia scoppia in lacrime al Grande Fratello: il motivo

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Grecia Colmenares si è lasciata andare ad un clamoroso sfogo. La protagonista del programma condotto da Alfonso Signorini si è mostrata in lacrime e si è detta pentita per aver lasciato da sola Beatrice Luzzi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nonostante sia incominciata da qualche settimana, la nuova edizione del Grande Fratello è già diventata oggetto di numerose chiacchiere. Senza alcuna ombra di dubbio, Grecia Colmenares è una delle protagoniste più amate e chiacchierate del programma condotto da Alfonso Signorini. Di recente, la diretta interessata è finita al centro della cronaca rosa per via di un duro sfogo.

Nel dettaglio, il tutto ha avuto inizio al termine della puntata del reality show, quando i concorrenti sono tornati divisi in due parti. Pertanto, alcuni gieffini sono rimasti nella casa più spiata d’Italia, mentre altri sono tornati nel tugurio dove è finita anche Grecia. Quest’ultima è stata costretta a separarsi da Beatrize Luzzi rimasta invece nel soft di lusso.

Nel corso della puntata, la Luzzi aveva dichiarato alla Colmenares di sentirsi molto sola e di avvertire molto la mancanza della sua coinquilina. Alla luce di questo, nel momento in cui le due gieffine si sono divise, Grecia è scoppiata in lacrime. Queste sono state le sue parole:

Beatrice mi ha detto che si sente molto sola e io mi sento in colpa perché, invece, mi trovo bene in questo gruppo. Mi dispiace che se la stia vivendo in questo modo.

Grecia Colmenares: il rapporto con Beatrice Luzzi

Il duro sfogo dell’attrice non è passato in osservato a Giuseppe Garibaldi il quale si è avvicinato a lei per scoprire il motivo delle sue lacrime. Grecia e Beatrice sono legate da un rapporto speciale nel programma condotto da Alfonso Signorini. In particolare, nel corso dell’ultima puntata, le due concorrenti si sono avvicinate sempre di più e hanno mostrato tanta solidarietà l’una verso l’altra.