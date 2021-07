Il suo volto è particolare, espressivo, con uno sguardo coinvolgente e profondo. Non ci sono dubbi. Resta da capire di quale personaggio famoso si tratta. Guardate bene la foto.

Fonte: Google

E’ un personaggio che è salito alla ribalta soprattutto nell’ultimo periodo grazie a sua figlia e alla partecipazione poi all’Isola dei Famosi dove si è contraddistinta per la sua sincerità. Avete capito? Sì è proprio lei, Fariba Tehrani. In questa foto è davvero giovane ma i lineamenti se si guardano bene indirizzano tutti verso la bella 59 enne mamma di Giulia Salemi.

Fonte: Google

Le due, molto unite, hanno anche partecipato insieme a un reality: Pechino Express. Fariba, ormai una diva della tv, e la figlia si assomigliano tantissimo e si sostengono tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà. Fariba è di origine iraniana ed oggi è imprenditrice nel settore del benessere. Arrivata in Italia conobbe Mario Salemi di cui se n’è immediatamente innamorata. Da quella relazione è nata Giulia. L’amore purtroppo tra i due non ha funzionato e da anni si sono separati.

Oggi Fariba è una diva televisiva molto seguita anche sui social. Man mano si è costruita una sua immagine da personaggio televisivo, dal carattere forte, dall’aria affascinante e carismatica, in grado di colpire con la forza dei suoi messaggi, un misto di tenacia e tenerezza. Ma anche di grande sincerità. Che talvolta spiazza.

Fonte: Mediaset

L’avventura sull’Isola non è stata tutta rosa e fiori per lei e una volta in Italia ne sta pagando le conseguenze fisiche. “Sto perdendo un sacco di tempo e soldi per fare visite, raggi, risonanza magnetica. Il seno mi fa male da piangere, non riesco neanche più a lavorare” – ha confessato in una recente intervista. “Per tutta la permanenza sull’Isola sono andata avanti con antidolorifici fortissimi. Il seno si è anche un po’ deformato e si sono incrinate due costole, infatti non potevo più giocare. Non avevo capito la gravità della cosa, avevo fitte ma pensavo fosse una cosa passeggera” – le sue parole.