Ilary Blasi in aereo con un fan che guarda “Unica”: la reazione

Dopo l’uscita del docufilm “Unica”, Ilary Blasi è diventata oggetto di numerose chiacchiere. Il lungometraggio, che racconta la verità sulla separazione con Francesco Totti, ha ottenuto grande successo e si è posizionato in cima alla classifica di Netflix. Mentre era a bordo di un aereo, la showgirl ha beccato un fan che guardava il suo documentario. Qual è stata la sua reazione? Scopriamolo insieme!

Il giorno 24 novembre 2023, Il docufilm “Unica” è approdato sulla piattaforma Netflix. Il lungometraggio racconta la fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti e svela inediti retroscena sulle varie mancanze e sui vari tradimenti dell’orami ex coppia.

Nonostante siano passate alcune settimane dall’uscita del docufilm, ancora se ne parla sul web. Il documentario ha raggiunto migliaia di telespettatori. Addirittura, un fan della conduttrice lo stava guardando a bordo di un aereo. A documentare il momento ci ha pensato lei stessa, Ilary Blasi, che si trovava sull’aereo insieme al suo fan. Inevitabile è stata la reazione della showgirl la quale è apparsa felice e soddisfatta.

Recentemente, Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin per svelare ulteriori dettagli sulla fine del matrimonio con Francesco Totti:

Sono stata per un anno e mezzo un po’ a osservare, capire cosa era successo, leggere, sentire un po’ tutti i vari punti di vista, le opinioni, ma di fatto era la mia storia e io ho sempre messo la faccia in tutto quello che ho fatto e quindi a un certo punto ho deciso di metterci la faccia anche questa volta

Durante questa nuova intervista, la donna ha dichiarato che nulla la faceva presupporre un possibile tradimento da parte del suo ex marito:

Abbiamo passato l’estate come sempre, abbiamo fatto un viaggio in Russia, siamo stati a Sabaudia come sempre. Niente mi faceva presagire a qualcosa di simile.