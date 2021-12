Gue Pequeno è uscito con il suo secondo album nel 2021 e ora ha parlato dei suoi colleghi: se c’è molta stima con Marracash con Achille Lauro e Fedez le cose sono molto diverse.

Il rapper non va assolutamente d’accordo con Fedez e Achille Lauro che invece sono molto amici, non solo nella vita, ma anche artisticamente. Il rapper ha infatti rilasciato delle dichiarazioni piuttosto pesanti:

Questo è un momento sterile per il rap. Vedo molti che barano. C’è chi fa beneficenza per vendere un disco oppure chi va a Sanremo nove volte di fila e si bacia in bocca per sopperire alla musica di me… che fa.

Se in prima battuta è stato molto vago a domanda diretta ha risposto senza problemi: ce l’ha proprio con i suoi due colleghi:

Se mi riferisco a Fedez e Achille Lauro? La scuola è quella fedeziana, ma i casi sono molti di più. In Italia molti fanno parlare di sé mettendo il becco in cose che non conoscono. Anche in politica… Ci sono un sacco di influencer, altri che si atteggiano a delinquenti senza esserlo, ma non vedo in giro rapper bravi. Marra e Caparezza, anche se non è il mio mondo, sono eccezioni.