Senza alcuna ombra di dubbio Achille Lauro è uno degli artisti italiani più amati nel mondo della musica italiana. Il celebre cantante, oltre ad essere sempre presente sul palco, è anche spesso attivo sui social tramite cui condivide i momenti più speciali con tutti i suoi fan. Tra i suoi numerosi post appare una foto inedita che lo ritrae da bambino. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Tra gli artisti più amati e stimati da tutti gli italiani c’è Achille Lauro, il celebre cantante di origini veronesi. A seguito dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, il noto talento si è dimostrato versatile ed innovativo. Ma lo avete mai visto quando era solo un bambino? Ecco lo scatto sui social che ha stupito tutti i suoi fan.

Con la sua fantastica musica ed i suoi strabilianti spettacoli, Achille Lauro non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Soprattutto durante il Festival di Sanremo, a renderlo sempre protagonista del gossip sono state le sue sublimi performance che hanno lasciato i telespettatori italiani senza parole.

Infatti, durante le cinque serate di Sanremo 2021, l’artista ha cantato le sue hit portando in scena dei veri e proprio quadri. Non è tutto. Il rapper romano, con il suo album di inediti intitolato “Lauro“, è salito in cima alle classifiche italiane. Inoltre si è reso anche protagonista del brano dell’estate Mille, in collaborazione con Orietta Berti e Fedez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Achille Lauro si mostra da bambino sui social: la reazione dei fan

Insomma, tutti conosciamo Achille Lauro come grande rivoluzionario sempre in difesa dei diritti delle persone e grande portatore di messaggi sociali. Ma lo avete mai visto quando era solo un bambino? A soddisfare i più curiosi è stato lui stesso pubblicando una foto della sua infanzia sul suo profilo Instagram.

Nello scatto in questione il celebre cantante avrà avuto più o meno sei anni e si mostra con un gatto in braccio. Inutile dire che l’aria di innocenza che traspare dal suo viso ha intenerito tutti i suoi fan i quali hanno apprezzato il suo gesto e non ci hanno pensato due volte a lasciare numerosi commenti positivi sotto il suo post. Queste sono le parole che Lauro ha scritto nella didascalia:

Da piccolo volevo essere grande.