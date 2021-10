Una notizia bomba si è diffusa proprio nelle scorse ore. Il rapper Guè Pequeno, all’anagrafe Cosimo Fini, sta per diventare papà. A confermare il tutto una foto pubblicata da una nota agenzia di party planning, che a quanto pare ha organizzato e immortalato il baby shower. A donare questa gioia al noto cantante milanese, la modella e cantante cubana Yusmary Ruano.

Credit photo: janaina nunes party events – Instagram

Guè è senza dubbio uno dei personaggi della musica più noti degli ultimi anni. Le sue hit hanno assalito le radio e lo hanno reso famoso non solo in Italia, ma anche all’estero.

Nonostante sia sempre al centro della notizia, ha scelto, insieme alla sua compagna, di vivere la sua storia d’amore lontano dalla luce dei riflettori.

Guè Pequeno e Yusmary Ruano sono insieme almeno dall’estate del 2019. Allora, in una foto pubblicata da Diletta Leotta, che all’epoca era fidanzata con Daniele Scardina, famoso pugile e amico del rapper, c’erano appunto le due coppie felici che si godevano una cena.

Guè e Yusmary hanno anche collaborato. Infatti, la modella cubana è la voce femminile del brano Santeria.

Spulciando i due profili Instagram dei due, però, non sono mai comparsi post o foto che hanno confermato la loro love story.

Il post pubblicato dalla agenzia di party planner Janaina Nunes, però, lascia ormai pochi spazi ai dubbi.

Il baby Shower di Guè Pequeno e Yusmary Ruano

Credit photo: yusmary.ru – Instagram

Nelle splendide foto pubblicate dall’agenzia, si vede la coppia felice al centro di una spettacolare scenografia. Palloncini, festoni, macarones, dolcetti e una meravigliosa torta. Tutto a tema Hello Kitty. Il che serve anche da annuncio sul sesso del bebè che presto nascerà. Si tratterà di una bellissima bimba.

Credit photo: janaina nunes party events – Instagram

Riguardo alla gravidanza, non si sa molto, proprio come tutto il resto della storia tra il cantante e la modella. Ciò che è chiaro, guardando il pancione ormai molto evidente, è che non manca molto alla nascita della primo genita del rapper.

Il party ha avuto come ospiti amici e familiari della coppia, che hanno augurato il meglio ai prossimi neo genitori.