Ieri a Live-Non è la D’Urso è andato di scena l’atteso faccia a faccia tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila. I due non si vedevano dallo scorso mese di settembre, ovvero da pochi giorni prima che la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta entrasse nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio durante il reality Guenda ha confidato davanti la mamma dell’esistenza di questa storia ammettendo di amare un uomo.

Dopo numerose polemiche scaturite quando lei era ancora chiusa in casa con l’accusa nei confronti di Telemaco di aver tradito Guenda, alla fine dopo poche settimane dall’uscita dalla casa, la storia pare sia naufragata. Guenda non ha ricevuto dal fidanzato tutto ciò che si sarebbe aspettata. Dal canto suo Telemaco non ha digerito alcuni comportamenti avuti dalla ragazza nella casa, in particolare l’avvicinamento con Massimiliano Morra. Così dopo due mesi l’ex gieffina ha invitato ad un chiarimento Telemaco e lo ha fatto nei salotti di Live.

“Intanto bentornato, era ora! Ho rivisto adesso un po’ il video della nostra storia e ho sofferto di nuovo, ho rivisto quando ho parlato di te, quando ho detto che mi mancavi, ho rivissuto la mia sofferenza nel non vederti, nel non aver alcun segnale da parte tua, nel non aver messaggi di affetto e presenza mai. Per cui ti voglio chiedere perché sei qui dopo un mese. Sai benissimo che io avrei avuto bisogno di te quando ho parlato di te – esordisce Guenda Goria.

L’unica cosa che dice Telemaco è: “Tu hai parlato di me in termini affettuosi, ma hai fatto cose un po’ meno affettuose nella casa. Ma ti voglio chiedere lo stesso scusa, avrei potuto agire in maniera diversa”. A quel punto si intromette Barbara D’Urso che domanda a Telemaco senza giri di parole: “Telemaco, sei innamorato di Guenda si o no?”.

“Certo che sono innamorato di Guenda, però vorrei chiarire con lei. L’amore è diminuito, non voglio mentire. Però vedendola ho avuto un tuffo al cuore. È bella come il sole, con il suo sorriso in un attimo mi ha fatto dimenticare il dolore” – la risposta di Telemaco.

E Guenda: “Ho provato tante emozioni, tanta rabbia, però la voglia di abbracciarlo è tanta. Almeno si sta sbilanciando in qualche maniera! Fino a questo momento Telemaco è stato un disastro”.