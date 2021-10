Guenda Goria attacca Vera Miales: “Un teatrino sconvolgente”

Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ospite a Casa Chi, ha sparato a zero su Vera Miales e la sua gravidanza isterica condita dall’ospitata in puntata con tanto di vestito bianco. “Quello che ho visto è stato sconvolgente – ha dichiarato Guenda Goria – Un teatrino. Mio padre era in grande imbarazzo, l’ho trovato molto fragile. Va bene lo show, va bene il gossip ma ci sono dei limiti quando si parla di matrimonio, figli e famiglia”.

Guenda ritiene strano che la gravidanza isterica gli sia venuta proprio quando Amedeo è nella casa del Grande Fratello Vip. “L’hanno fotografata i famosi paparazzi in giro per San Benedetto del Tronto che guarda caso la fotografano con un vestitino attillato e guarda caso la notizia fa il giro dei salotti TV e guarda caso ha avuto una gravidanza isterica, cosa rarissima e guarda caso l’ha avuta mentre mio padre si trova al Grande Fratello Vip, valutate voi” – ha detto.

Cosa ne pensa Maria Teresa Ruta di tutto questo secondo Guenda Goria

Ai giornalisti di Casa Chi che hanno chiesto cosa ne pensasse sua madre Maria Teresa Ruta di tutta questa faccenda, Vera ha affermato: “Mi ha detto di non prendermela, anche se nel dettaglio non ne abbiamo ancora parlato“.

La figlia di Amedeo ex concorrente del reality ha anche ammesso di non aver più sentito Vera da quando Amedeo è entrato nella casa.

“Da quando è iniziato il reality, lei non ci ha contattato e non ha sentito nemmeno l’entourage di mio padre. Io sono la persona più vicina a lui e cerco di fare sempre i suoi interessi. Mi sarebbe piaciuto che lei si coordinasse con me anche perché se lo ama dovrebbe avere sensibilità nei confronti della famiglia che già ha, specie se ha una figlia che ha già fatto un’esperienza come la sua” – le sue parole.