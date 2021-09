Maria Teresa Ruta risponde a Guenda Goria: “Ecco perché non voglio conoscere il tuo fidanzato”

Si torna a parlare delle due donne della casa del Grande Fratello VIP della scorsa edizione, la mamma e figlia: Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Se le due sembrava andassero molto d’accordo, a rompere gli equilibri delle due donne è stato un ragazzo.

In particolare, il nuovo fidanzato di Guenda Goria. Il ragazzo, che sembra essere davvero innamorato della giovane, non è stato subito accettato dalla mamma della showgirl. Il motivo? Non è assolutamente scontato.

Dopo che Guenda Goria ha scritto una lettera a sua mamma, quest’ultima ha deciso prontamente di rispondere e dare spiegazioni alla figlia. Con una lettera, anche lei, ha spiegato:

Figlia mia, mi scrivi che nei primi quattro mesi di fidanzamento mi sono rifiutata di conoscere il tuo nuovo amore, Mirko. È vero. Mi avevi più volte invitato a cena con voi, ma io avevo sempre trovato una scusa, e ora voglio spiegarti il perché.

I dubbi iniziano ad emergere, Maria Teresa Ruta nutre delle perplessità dopo le vecchie relazioni della figlia:

La cosa che mi stupisce e mi lascia perplessa, e un po’ persino impaurita, è che a pochi giorni di distanza da questi miei discorsi, fatti anche pubblicamente in alcuni interventi televisivi, e ripresi dai media più volte, tu improvvisamente ti sia innamorata e abbia iniziato a frequentare un ragazzo coetaneo.

Ma poi addolcisce la pillola e spiega che, pian piano, sono arrivati anche i momenti delle presentazione e sembrano essere andati piuttosto bene:

Mirko mi sembra un ragazzo straordinario e a me piace moltissimo, ma l’alchimia deve essere tra te e lui. Io posso apprezzarlo per quello che vedo trasparire dai tuoi occhi e posso anche pensare che sia la persona giusta, ma ribadisco che deve essere giusta per te, non ti devi innamorare per fare felice me.