L’avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge è ormai palese, non solo. L’attore di Centovetrine si sarebbe anche quasi dichiarato alla giovane influencer che non ha perso l’occasione di contraccambiare l’interesse.

Ora, a rompere il silenzio è una delle grandi amiche di Alex Belli. Guenda Goria, anch’essa interna alle dinamiche del Grande Fratello VIP al quale ha partecipato l’anno scorso, ha spiegato cosa pensa del comportamento dell’attore.

La figlia di Maria Teresa Ruta sostiene che il belloccio di questa edizione non si stia affatto comportando bene. Anche lei deve ammettere che alcuni comportamenti, come i baci, sono stati decisamente esagerati.

Molti di voi mi chiedono cosa ne penso di quello che sta succedendo al Gf Vip 6. Sono amica di Alex ma credo che con Delia stia sbagliando. Io la vivo da amica e vedo come fa di tutto per tutelarlo e giustificarlo. Sa che è in un gioco e tante volte ha scelto il silenzio per non interferire nel suo percorso. Lei ha a cuore il suo bene e per questo credo che Alex, da uomo, dovrebbe mettere al primo posto la sua serenità.

Anche Guenda Goria, quindi, non la pensa come Alex Belli. L’attore sostiene che Delia non sia arrabbiata, ma non è così. La showgirl ammette che i comportamenti di questo tipo darebbero fastidio a qualsiasi moglie o donna.

Ci sono immagini che darebbero fastidio a qualsiasi donna e che creano nella moglie sofferenza. Spero che Alex saprà rimodulare i suoi atteggiamenti per non compromettere la serenità di Delia che si sta comportando elegantemente. E se si arrabbierà con Alex avrà la mia approvazione. A volte bisogna aiutare le persone che amiamo a rientrare nei binari.

Nelle ultime ore si fa sempre più insistente il possibile ingresso nella casa di Delia Duran.