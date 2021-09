È stata ricoverata qualche giorno fa, ma ora finalmente Guenda Goria sta meglio ed è tornata a scrivere sui social. La figlia di Maria Teresa Ruta ha subito un intervento per endometriosi, come lei tante altre giovani VIP testimoniano quant’è dura convivere con la malattia.

Guenda Goria ha superato splendidamente l’intervento e ora può tirare una sospiro di sollievo. Ora, su Instagram afferma di avere un gran desiderio, seppur rimasta vaga, la ragazza ha lanciato un messaggio di speranza.

Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene. Ora mi sto riprendendo pian piano. Grazie di cuore al professor Candiani che mi ha operata e a tutta l’ equipe del San Raffaele. In questi giorni mi avete dato tanto affetto e ho sentito la vicinanza di tantissime donne come me. Grazie.