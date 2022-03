Guenda Goria, la confessione sul fidanzato Gancitano: “E’ sapiosessuale”

A La Pupa e il Secchione troviamo anche Mirko Gancitano fidanzato di Guenda Goria. Il giovane nei panni del pupo è in coppia con l’ex fidanzata di Alex Belli Mila Suarez. E in questi primi giorni di permanenza in villa la modella ha stuzzicato molto il giovane.

“Cosa ti è successo? Sei diventato proprio un secchione. Guenda cosa ti ha fatto? Guenda cosa ha combinato? Amore sei peggiorato, bisogna cambiare fidanzata! Mirko è una persona particolare, veramente molto dolce. Poi lui ha questi occhi così, lui è unico, non so è bello così com’è” – ha detto in varie occasioni.

E ancora: “Mirko, c’è un problema: ho dimenticato le mutande. E’ un problema se dormo senza mutande?” – ha detto una sera. E il giovane imbarazzato ha poi ammesso di trovarsi in difficoltà: “Un po’ mi stuzzica, un po’ mi attacca, io mi sto trovando in grandissima difficoltà. Durante la prima puntata ho fatto una scelta sbagliata” – ha detto quasi pentendosi di aver scelto la Suarez come pupa da istruire.

Ospite in studio la scorsa puntata la stessa Guenda ha risposto a Mila: “Milaaa, vi state divertendo?”, ha esordito. E la Suarez ne ha approfittato per lanciare anche una frecciatina alla nemica Soleil: “Stai tranquilla perché io gli uomini e i fidanzati delle altre non li rubo. Puoi dormire tranquilla”.

“Sei una grande provocatrice. Io mi fido tantissimo di Mirko. Spero che si diverta anche lui. Io comunque vi tengo d’occhio. Però voglio dirti una cosa. Oltre che dolcissimo, Mirko è un ragazzo sapiosessuale. Significa che per conquistarlo veramente devi usare l’intelligenza. Quindi se lo vuoi provocare, penso che tu debba usare altre armi” – ha aggiunto Guenda.

A chiudere le polemiche ci ha pensato lo stesso Gancitano che ha ammesso di amare Guenda Goria: “Per quanto mi riguarda, mutande o non mutande, per me puoi stare anche nuda. Io sono innamorato di Guenda”.