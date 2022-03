La prima puntata de La Pupa e il Secchione è partita già con un litigio. Concorrente di questa edizione anche Mila Suarez, legata da una cosa in comune con l’opinionista Soleil Sorge: ovvero Alex Belli.

La modella marocchina infatti è stata legata sentimentalmente all’attore protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip proprio con Soleil Sorge.

Inevitabile quindi che i due si battibeccassero. Tutto è iniziato quando Mila ha ammesso di non credere al futuro matrimonio tra Mirko Gancitano, secchione della trasmissione, e Guenda Goria, la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta.

Lite Mila Suarez-Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione

La modella ha detto che al giorno d’oggi va di moda inscenare finti matrimoni all’estero alludendo ovviamente ad Alex che si sarebbe sposato ufficiosamente con Delia. E a questo punto la frecciatina di Soleil non si è fatta attendere.

Fonte: Mediaset

“Forse ti rode che non ha sposato te” – la puntualizzazione dell’ex gieffina. “Forse rode a te che ti ha scaricato” – la replica di Mila.

“Hai visto un altro programma” – la risposta di Soleil. Il battibecco è proseguito con Mila che ha accusato Soleil d fare gossip in ogni programma solo grazie agli uomini che riesce a conquistare.

Soleil che di certo non è una che le tiene ha allora replicato: “Forse quello è il tuo caso” invitando la Suarez a parlare di sé e non di Alex Belli. “Fa niente, d’altronde è pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto” – ha così concluso.

Al momento Alex Belli non ha commentato l’accaduto visto che non ha avuto modo di seguire la puntata. L’attore è stato infatti pizzicato insieme a Delia Duran in un noto e prestigioso ristorante della capitale. Un modo per festeggiare il ritorno di Delia e forse anche il ritorno del loro amore dopo mesi tormentati.