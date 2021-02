Guenda Goria, duro attacco a Francesco Baccini: “Non ha garbo”

Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, non ha gradito le parole che Francesco Baccini ha rivolto a sua madre al GF Vip. Durante la diretta di lunedì, Baccini ha raccontato il suo punto di vista sulla liaison che a

ha avuto con Mary T. più di 15 anni fa. Effettivamente, il cantautore non è stato particolarmente delicato nei confronti della Ruta, con le sue affermazioni.

Questo non è sfuggito a Guenda, che ha subito deciso di lanciare una stoccata a Baccini tramite Twitter. Ecco cosa ha scritto la figlia di Maria Teresa: “Questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto”. Ad infastidire Guenda è stato il fatto che Francesco, nel raccontare la sua versione dei fatti, ha citato una terza persona coinvolta, che invece Maria Teresa aveva volutamente omesso.

La conduttrice aveva dichiarato di aver invitato Baccini a casa sua, per seguire insieme il Festival di Sanremo, circa una ventina d’anni prima. Mary T. aveva anche raccontato di aver avuto qualche momento di passione col cantautore, prima che proprio Guenda Goria arrivasse in salotto. Ovviamente tutti e due, in quel periodo, erano single, stando ari racconti di Maria Teresa. Ma a quanto pare le cose non stavano proprio così.

Baccini racconta che, invece, Maria Teresa si stava frequentando con qualcuno all’epoca. Ma non finisce qui. A sorprendere i due in salotto sarebbe stato proprio quest’uomo, di cui la Ruta non avrebbe voluto fare menzione. Ma il cantautore è di un diverso avviso, come anche suo figlio. A Live-Non è la D’Urso, questo dettaglio è venuto fuori e le parole di Maria Teresa sono state smentite. La Ruta, nella casa avrebbe ammesso questo: “Sono stata reticente”.

La conduttrice è dispiaciuta: non avrebbe voluto tirare in ballo la persona che frequentava all’epoca. Rimane il dubbio di chi sia quest’uomo, dato che non può trattarsi né Amedeo Goria, da cui si è separata nel 1999, né del suo compagno attuale Roberto Zappulla, che ha incontrato nel 2006. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, nella casa, non hanno apprezzato le omissioni della Ruta. Infatti, successivamente, Zorzi l’ha nominata. L’unica cosa che ha spiegato Mary T. sul fidanzato misterioso è che con lui ha avuto un importante rapporto che però non è mai stata una vera e propria relazione: “Non è stato un amore, ma solo una storia”.