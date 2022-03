Guenda Goria è un’amica di Alex Belli e non molto tempo fa, sul profilo Instagram dell’attore, la figlia di Amedeo si era augurata l’uscita di Soleil Sorge dalla casa del GF VIP.

Aveva scritto: “Votate tutti Kabir Bedi, così almeno uscirà dal GF Soleil”. Nulla di strano, visto che l’ex gieffina è anche una buona amica di Delia Duran. La pubblicazione del post avvenne pochi giorni dopo l’ingresso della modella nel reality.

Ma qualcosa pare sia cambiata. La figlia di Maria Teresa Ruta, in realtà, da telespettatrice del GF Vip ha apprezzato e seguito con passione il percorso della Sorge nella casa di Cinecittà.

Guenda ci tiene a commentare sui social l’accaduto dell’eliminazione della gieffina dal programma. Al televoto flash vince Davide Silvestri. “Sinceramente meritano la finale sia Davide Silvestri che Soleil Sorge. Pensare che Soleil non sia in finale è assurdo”.

Poi conclude: “È stata la grande protagonista di questo Grande Fratello Vip. Da amica di Delia Duran sono sempre stata cauta a manifestare la mia stima ma da ex concorrente e spettatrice dico che Soleil Sorge merita la finale”.

Come dimenticare le critiche di Guenda Goria nei confronti di Alex nel corso del suo percorso nel reality, per la chimica artistica con la Sorge.

Le sue parole furono: “Mi chiedete in tanti un commento su quello che sta succedendo al GF Vip. Io sono tanto amica di Alex, però con Delia sta commettendo degli errori. Vedo che lei fa di tutto per giustificare i suoi comportamenti. Lei ha a cuore il suo bene e per questo credo che Alex, da uomo, dovrebbe mettere al primo posto la sua serenità”.