Guenda Goria ancora in ospedale. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sta raccontando attraverso i social il suo calvario nella struttura sanitaria. Le sue condizioni di salute non sarebbero migliorate, quindi i medici hanno deciso di tenerla ricoverata ancora per qualche giorno, anche per fare ulteriori accertamenti.

Guenda Goria ha avuto un malore nei giorni scorsi mentre era a casa sua. Subito il ricovero in ospedale, lo scorso 17 luglio, per una gravidanza extrauterina. La ragazza non sapeva nemmeno di essere incinta e la diagnosi dei medici l’hanno lasciata in stato di choc.

I dottori dell’ospedale dove si trovava ricoverata l’hanno subito operata d’urgenza e sembrava che tutto andasse bene. Poi, in seguito, Guenda Goria ha dovuto subire un altro intervento chirurgico di rimozione di una tuba. Poi le dimissioni, il rientro a casa e un malore che l’ha costretta a tornare in pronto soccorso.

Sui social è stata la stessa Guenda Goria a raccontare ai suoi follower di essere di nuovo tornata in ospedale, dopo le prime dimissioni, a causa di un malore. Nelle Stories di Instagram ha raccontato:

Sono tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso. Oggi non sto benissimo e aspetto un check.

La fidanzata di Mirko Gancitano è in ospedale per dolori fortissimi al basso ventre. Ora i medici dovranno capire se tutti gli interventi sono andati bene e cosa sta succedendo.

Guenda Goria in ospedale, come sta dopo il nuovo malore avuto a casa?

Guenda Goria sta un po’ meglio ed è riuscita a festeggiare anche il 30esimo compleanno del fratello Gian Amedeo.

Speriamo che possa presto risolvere tutti i suoi problemi di salute. E possa riprendersi anche dalla notizia choc che ha ricevuto in ospedale, dove i medici hanno fatto di tutto per aiutarla a superare il momento di profondo dolore dopo la scoperta della gravidanza extrauterina.