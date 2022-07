Guenda Goria racconta la gravidanza extrauterina: sul web è polemica

Nel corso degli ultimi giorni, Guenda Goria è stata costretta ad affrontare un periodo molto delicato della sua vita. La donna si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social raccontando di essere stata operata d’urgenza a causa di una gravidanza extrauterina. Alla luce di questo è finita al centro delle polemiche sul web. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A seguito della scoperta di una gravidanza extrauterina, Guenda Goria è finita in ospedale. La donna è stata costretta ad affrontare un’operazione d’urgenza e per un momento così delicato ha deciso di metterci la faccia. Infatti, lei stessa ha condiviso la drammatica esperienza con tutti i suoi fan. Tuttavia, la maggior parte delle persone ha sollevato numerose critiche nei suoi confronti.

Tra gli utenti del web che hanno attaccato la donna, è spuntato il commento di Selvaggia Roma sotto al post di Guenda Goria. Queste sono state le sue parole:

Io certamente avrei evitato tutto, anche il filtro. Io credo che la realtà non ci sia più purtroppo. Ho delle amiche che ci sono passate, blogger, e, sicuramente, non hanno avuto tempo e voglia di fare video. Ognuno è diverso e sicuramente avrà i suoi modi. Ma come altri non condivido proprio.